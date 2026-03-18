In Iran, il ministro dell'Intelligence è stato ucciso in un'operazione che segue altri attentati contro figure di spicco come Larijani e Soleimani. L'evento ha provocato reazioni ufficiali e accuse di vendetta contro Israele, che viene indicato come responsabile. La situazione si aggiunge a una serie di azioni che coinvolgono il governo iraniano e le sue alte cariche di sicurezza.

“Il sangue puro” del capo della sicurezza della Repubblica islamica Ali Larijani “e degli altri amati martiri sarà vendicato“. E’ per voce del capo dell’esercito iraniano, il generale Amir Hatami, che Teheran si pone giustiziere. Da parte sua, infatti, il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche ha annunciato in un comunicato chegli attacchi con bombe a grappolo che hanno interessato nella nottw Tel Aviv, causando almeno due morti, sono stati lanciati proprio per “vendicare” Larijani e gli altri funzionari uccisi nei raid contro l’Iran. Ma nonostante la vendetta annunciata e iniziata da parte di Teheran, Israele non si ferma. E senza scrupoli annuncia una nuova uccisione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, nuovo colpo mortale per Teheran: dopo Larijani e Soleimani, Israele uccide ministro Intelligence

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