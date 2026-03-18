Quattro esplosioni sono state segnalate a Erbil, in Iraq, mentre Teheran ha annunciato che si vendicherà per l’uccisione del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza, avvenuta in un raid israeliano. A Tel Aviv, una bomba a grappolo ha causato due morti, e le forze statunitensi hanno condotto attacchi lungo lo Stretto di Hormuz.

Roma, 18 marzo 2026 – “Vendichiamo il sangue di Larijani ”. Il capo dell’esercito iraniano promette rappresaglia dopo l’uccisione del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza, morto in un raid israeliano nelle prime ore di ieri. E nella notte bombe a grappolo sono piovute sul centro di Tel Aviv, facendo due vittime. È una prima ritorsione, assicurano i Pasdaran. Intanto sta riprendendo la circolazione ferroviaria in Israele dopo l’attacco alla stazione Savidor. Netanyahu si appella al popolo iraniano: “Ora avete la chance di prendere in mano il vostro destino”. L’Idf continua ad aprire il fuoco sul Libano, dove solo nelle ultime ore i morti sono stati 6. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran news, quattro esplosione a Erbil (Iraq). Teheran: “Vendicheremo il sangue di Larijani”. Bomba a grappolo su Tel Aviv, due morti. Usa attaccano lungo Hormuz

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