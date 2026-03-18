Iran l’Occidente comincia a pensare al dopo

L'Occidente sta iniziando a considerare le possibili conseguenze di un eventuale cambio di strategia nei confronti dell'Iran, mentre si apprende che nella guerra avviata da Trump, e non dal governo degli Stati Uniti come istituzione, sono coinvolti vari attori e azioni. Le tensioni crescono e le analisi si concentrano sulle future dinamiche politiche e militari nella regione.

Si apprende che nella guerra mossa da Trump, quindi non dal governo USA come organo sovrano, nei confronti della assise degli Ayatollah iraniani, di cui Khamenei padre e figlio rappresentavano la punta di diamante, l’esercito israeliano, in sintonia, ha colpito e eliminato Larijani, comandante delle “forze paramilitari” di Teheran. Primo pit stop: la figura e il relativo incarico di quel personaggio autorizza a inquadrarlo come il capo di una banda di terroristi. In più esplicitamente autorizzati dai loro mandanti, gli ayatollah che stanno reggendo l’Iran, a disporre ad libitum della vita di quanti provassero a dissentire dai loro dettami.... 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati "Occidente contro Occidente", al PalabancaEventi presentazione del libro di Luigi Marco BassaniL’anteprima al Festival della cultura della libertà "Corrado Sforza Fogliani" di quest’anno sarà dedicata alla presentazione del volume "Occidente... Leggi anche: «In Iran c’è l’inferno, l’Occidente ci aiuti» Iran, cosa sta succedendo: le proteste e la situazione geopolitica per chi ne sa poco Altri aggiornamenti su Iran l'Occidente comincia a pensare al... Temi più discussi: Medio Oriente: in Iran comincia l'era del Khamenei 2.0; Gli Stati Uniti hanno già perso la guerra contro l’Iran: parola di John Mearsheimer; Perché l’Occidente è diventato il male assoluto; Il pantano e il prezzo del petrolio. Perché l'Occidente è diventato il male assolutoBombe russe, repressione iraniana, massacri di cristiani: i fatti cancellati dall’ideologia. Il colpevole è sempre un altro. Una mescolanza pericolosa di islamismo fondamentalista, antisemitismo, oscu ... ilfoglio.it Iran, Conte accusa l’occidente: Il diritto è soffocato dalla forza, in Italia manca il confrontoIran, Conte denuncia il primato della forza sul diritto internazionale e richiama l’articolo 11: in Italia manca un vero confronto politico ... affaritaliani.it #ottoemezzo La guerra in Iran può influenzare il referendum Formigli: “Meloni perde consensi per colpa di Trump” x.com Attacco a Trump di Romano Prodi sull'Iran: "Il presidente Usa ha distrutto la Nato" Link nei commenti - facebook.com facebook