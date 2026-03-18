Iran le immagini degli attacchi israeliani ai giacimenti di gas di South Pars

Da ilfattoquotidiano.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, l’Aeronautica militare israeliana ha condotto raid su diversi impianti situati nella Zona speciale per l’energia di South Pars, nel sud dell’Iran. Le immagini mostrano i danni causati agli impianti di gas, con le infrastrutture colpite visibilmente danneggiate. L’offensiva ha interessato più strutture nella regione, che si trovano in un’area strategica per il settore energetico iraniano.

Diversi impianti della Zona speciale per l’energia di South Pars, nel sud dell’ Iran, sono stati colpiti dai raid condotti nelle scorse ore dall’ Aeronautica militare israeliana. Il giacimento di South Pars è collegato al North Dome qatariota ed è uno dei più grandi al mondo per la produzione di gas. Nell’attacco è stato colpito l’impianto della città portuale di Asaluyeh. Sui social sono stati pubblicati diversi video che mostrano le colonne di fumo visibili a chilometri di distanza. Sul posto sono in corso le operazioni per spegnere gli incendi. È la prima volta che Israele prende di mira infrastrutture legate al gas in Iran. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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