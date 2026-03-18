Iran la USS Tripoli verso il Medio Oriente È una nave da assalto anfibio e trasporta 2.200 marine della forza d’élite d’intervento rapido MEU

Una nave da assalto anfibio, la USS Tripoli, si sta dirigendo verso il Medio Oriente con a bordo 2.200 marine della forza d’intervento rapido MEU. La mossa è stata comunicata oggi e ha suscitato attenzione tra gli osservatori. Il transito della nave avviene in un momento in cui si discute di possibili operazioni militari nella regione. Le autorità statunitensi non hanno ancora confermato eventuali interventi.

Roma, 18 marzo 2026 - Un’azione di terra dei marine Usa in Iran non è da escludere, come non lo ha fatto lo stesso presidente Donald Trump ("Non ho davvero paura di quello. Non ho paura di niente", ha detto il tycoon ai giornalisti che facevano paragoni con il Vietnam, ndr). Gli obiettivi principali, non è immaginabile occupare tutto l’Iran, sono l’isola di Kharg, al centro dell'industria petrolifera iraniana, e il centro nucleare di Isfahan. Missioni difficili che verrebbero assegnati a unità speciali come quelle della 31esima Marine Expeditionary Unit (Meu), una forza di risposta rapida di circa 2.200 marine basata a Okinawa, e da ieri imbarcati sulla USS Tripoli (LHA-). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, la USS Tripoli verso il Medio Oriente. È una nave da assalto anfibio e trasporta 2.200 marine della forza d’élite d’intervento rapido MEU Articoli correlati Leggi anche: Iran, Nyt: “La portaerei Uss Ford salperà dal Venezuela diretta verso il Medio Oriente” Pentagono: la portaerei USS Abraham Lincoln in rotta verso il Medio OrienteIl Pentagono ha annunciato lo spostamento della portaerei statunitense USS Abraham Lincoln dal Mar Cinese Meridionale verso il Medio Oriente. Why the US Is Sending 2,200 Marines to the Strait of Hormuz Una selezione di notizie su Medio Oriente Temi più discussi: Attacco Usa all'isola di Kharg, Trump: L'Iran liberi Hormuz o distruggeremo le infrastrutture petrolifere; USA rafforzano la presenza militare: 2.500 Marines verso il Medio Oriente; Operazione Kharg: Trump invia 2.200 marines per prendere il terminal chiave del petrolio iraniano; Usa inviano navi e migliaia di marines nel Golfo, Trump: Le navi mercantili abbiano le palle. Iran: Cnn, nave militare Uss Tripoli diretta in Medio OrienteUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Iran: nave d'assalto anfibio Usa Tripoli transita al largo di Singapore, a bordo i Marine della 31ma unitàLa nave d'assalto anfibio della Marina statunitense Uss Tripoli si sta avvicinando allo Stretto di Malacca, al largo di Singapore, ... agenzianova.com Il conflitto in Medio Oriente sta ostacolando le principali rotte di consegna impedendo l’arrivo di aiuti salvavita a quasi mezzo milione di bambini in tre paesi. Le nostre forniture mediche, destinate a sostenere oltre 410.000 bambine e bambini in Sudan, Yem facebook MEDIO ORIENTE | E' in corso al Quirinale la tradizionale colazione di lavoro che precede le riunioni del Consiglio europeo A Bruxelles. Oltre al capo dello Stato Sergio Mattarella, per il governo sono presenti, tra gli altri, la premier Giorgia Meloni, i ministri Cro x.com