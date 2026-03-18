iran la nazionale di calcio femminile in turchia prima di rientrare a teheran

La nazionale femminile di calcio dell'Iran è arrivata mercoledì in Turchia dopo aver lasciato l’Australia, dove il governo locale aveva concesso visti umanitari alla squadra per rimanere a Sydney a causa delle tensioni legate alla guerra in Iran. La squadra si prepara ora a rientrare a Teheran.

La nazionale femminile iraniana di calcio è arrivata mercoledì in Turchia dopo la tappa in Australia, dove il governo locale ha offerto alla squadra dei visti umanitari per restare a Sydney visto il caos provocato dalla guerra in Iran. Sette calciatrici hanno accettato, le altre sono ripartite. La squadra era stata eliminata dalla Coppa d’Asia lo scorso 8 marzo. Secondo i media iraniani, le giocatrici torneranno a casa via terra attraverso il valico di frontiera Bazargan-Gurbulak. Referendum, Conte: "Riforma voluta anche da opposizione? Certo, ma non questa porcheria" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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