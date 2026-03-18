Iran la lista di Netanyahu e la caccia a Mojtaba Khamenei | Elimineremo tutti

L'Iran si trova al centro di una serie di azioni contro i suoi vertici: Israele ha eliminato il capo del Consiglio di sicurezza Ali Larijani e il leader dei Basij paramilitari. Inoltre, l'attenzione si concentra sulla figura della Guida Suprema Mojtaba Khamenei, che è nel mirino delle operazioni. La tensione tra i due paesi si fa sempre più evidente con queste mosse dirette.

Iran frena con gli attacchi a Israele, colpa dei danni subiti o cambio di strategia? L’analisi Iran frena con gli attacchi a Israele, colpa dei danni subiti o cambio di strategia? L’analisi Marocco vince Coppa d’Africa. dopo due mesi: finale decisa a tavolino, Senegal beffato ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Iran, Araghchi: «Mojtaba Khamenei sta bene e governa il Paese». Seul valuta l’invio di navi a Hormuz. I Pasdaran: «Uccideremo Netanyahu» – La direttaNel sedicesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran, si fanno i conti con l’attacco statunitense sull’isola di Kharg, cioè l’hub più...

Iran, i pasdaran: "Braccheremo e uccideremo Netanyahu". Trump: "Mojtaba Khamenei? Non so se sia vivo""L'incertezza sul destino del criminale primo ministro sionista e la possibilità della sua morte o della sua fuga con la famiglia dai territori...

Contenuti utili per approfondire Mojtaba Khamenei

Temi più discussi: Iran, Israele a caccia di Mojtaba Khamenei. Perché la rivolta contro regime non ha speranza; Mojtaba Khamenei e quella rete di investimenti e potere dietro la sua nomina a nuova Guida Suprema dell'Iran; Iran, la scelta dinastica: Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema; Chi è Mojtaba Khamenei, l’ispiratore di brogli e repressione cresciuto nelle stanze del potere.

Iran, la lista di Netanyahu e la caccia a Mojtaba Khamenei: Elimineremo tuttiDopo l'eliminazione di Larijani, caccia alla Guida Suprema. Netanyahu: 'Il popolo si ribelli'. Ma la rivolta non ha chance ... adnkronos.com

In Iran decapitata la teocrazia, la lista dei leader rimasti uccisiLe morti di Ali Larijani e Gholamreza Soleimani, rivendicate nelle ultime ore dall'Idf, accrescono ulteriormente la già lunga lista di recenti perdite eccellenti inflitte da Israele e Stati Uniti ai v ... ansa.it

#Iran Il leader supremo iraniano, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, ha respinto le proposte di riduzione delle tensioni o di cessate il fuoco con gli Stati Uniti, presentate a Teheran da due paesi intermediari. Lo scrive Reuters sul suo sito citando un alto funzionari - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Il leader supremo iraniano, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, ha respinto le proposte di riduzione delle tensioni o di cessate il fuoco con gli Stati Uniti, presentate a Teheran da due Paesi intermediari. "Non è il momento giusto per lapace", ha c x.com