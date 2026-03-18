Iran la lista di Netanyahu e la caccia a Mojtaba Khamenei | Elimineremo tutti

Da periodicodaily.com 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Iran si trova al centro di una serie di azioni contro i suoi vertici: Israele ha eliminato il capo del Consiglio di sicurezza Ali Larijani e il leader dei Basij paramilitari. Inoltre, l'attenzione si concentra sulla figura della Guida Suprema Mojtaba Khamenei, che è nel mirino delle operazioni. La tensione tra i due paesi si fa sempre più evidente con queste mosse dirette.

Iran frena con gli attacchi a Israele, colpa dei danni subiti o cambio di strategia? L’analisi Iran frena con gli attacchi a Israele, colpa dei danni subiti o cambio di strategia? L’analisi Marocco vince Coppa d’Africa. dopo due mesi: finale decisa a tavolino, Senegal beffato ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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