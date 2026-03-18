Il 18 marzo, in Medio Oriente, si sono verificati attacchi e bombardamenti tra Iran, Israele e Stati Uniti. Teheran ha lanciato missili su Tel Aviv, causando due vittime e danneggiamenti a una stazione. Nel frattempo, Israele ha risposto con raid a Beirut. La giornata ha visto un susseguirsi di azioni militari nella regione, con sirene di allarme attivate in diverse località.

Ancora in corso la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. La giornata di mercoledì 18 marzo si apre con una rappresaglia iraniana contro Israele: due persone sono morte e una stazione è stata distrutta a Tel Aviv, dove sono state attivate le sirene d’allarme. Sirene hanno risuonato anche a Gerusalemme e nelle regioni centrali. Di seguito la cronaca della giornata: Usa: “Colpiti siti iraniani lungo la costa, vicino a Hormuz” Il Comando centrale americano ha annunciato di aver colpito siti lungo la costa iraniana, in prossimità dello Stretto di Hormuz. "Poche ore fa, le forze Usa hanno lanciato diversi proiettili perforanti da 5.000 libbre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la giornata di guerra. Missili di Teheran su Tel Aviv, due morti. Bombardamenti israeliani a Beirut

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