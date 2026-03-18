Iran il regime resiste | chi vuole insorgere teme un massacro E ora il popolo potrebbe compattarsi in difesa del Paese

Il regime iraniano continua a resistere, nonostante le pressioni internazionali e le proteste popolari. Chi cerca di insorgere si trova di fronte a un possibile massacro, mentre il popolo potrebbe unirsi per difendere il paese. Le autorità iraniane mantengono il controllo, anche se le tensioni interne rimangono alte e le manifestazioni proseguono nel paese.

Roma – Al netto delle speranze degli Stati Uniti e di Israele, la Repubblica islamica non cade. Sì, perché, nonostante in queste quasi tre settimane di conflitto sia stata decapitata larga parte della leadership iraniana e degradata la struttura militare, la popolazione non è insorta, i pasdaran sono saliti al potere e Teheran continua la rappresaglia in tutta la regione. E quello che si aspettavano Washington e Tel Aviv, come spiega Riccardo Alcaro, coordinatore delle ricerche e responsabile del programma “Attori globali” dell’Istituto Affari Internazionali (Iai), non sembra concretizzarsi per una serie di fattori. Alcaro, perché la popolazione iraniana non insorge? “Sostanzialmente per due motivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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