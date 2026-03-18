L’Iran ha eseguito l’omicidio di un cittadino svedese, secondo quanto comunicato dal ministero degli Esteri di Stoccolma. La svezia ha risposto convocando l’ambasciatore iraniano per chiedere spiegazioni. L’identità della persona coinvolta non è stata resa nota. La notizia ha suscitato reazioni ufficiali tra i due paesi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Reazione della Svezia: convocato l’ambasciatore iraniano. L’Iran ha proceduto all’esecuzione di un cittadino svedese, come confermato dal ministero degli Esteri di Stoccolma, che tuttavia non ha divulgato l’identità della persona coinvolta. L’esecuzione sarebbe avvenuta nella mattinata di oggi, 18 marzo 2026. La ministra degli Esteri svedese, Maria Malmer Stenergard, nella foto d’apertura, ha espresso profondo sgomento e una netta condanna, dichiarando: “È con grande tristezza che ho appreso della morte di un cittadino svedese in Iran”. Ha inoltre ribadito la posizione del governo svedese contro la pena capitale, definendola “una punizione disumana e crudele”, e ha rivolto un pensiero alle famiglie colpite, sia in Svezia sia in Iran. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Iran, giustiziato un cittadino svedese: Stoccolma convoca l’ambasciatore iraniano

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