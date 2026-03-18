Negli ultimi giorni, l'Iran ha ridotto significativamente il numero di attacchi missilistici contro Israele, attirando l'attenzione degli analisti. La decisione di frenare le azioni militari è stata notata da osservatori e media, che ora si chiedono se questa scelta sia legata a danni subiti o a un cambiamento di strategia. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre si attendono eventuali sviluppi.

(Adnkronos) – Una netta frenata nel ritmo degli attacchi missilistici dell'Iran contro Israele ha attirato nelle ultime ore l'attenzione degli analisti, sollevando interrogativi sul futuro della guerra e sulle possibilità di un'ulteriore escalation. "Le capacità missilistiche dell'Iran sono ridotte all'8%", dice il presidente americano Donald Trump in una delle numerose dichiarazioni sull'operazione iniziata il 28. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Cosa comporta la guerra Israele-Usa all’Iran, l’analisi: “Cambio di regime è impossibile senza il popolo”La guerra di Trump e Netanyahu può davvero portare a un cambio di regime a Teheran? L'ipotesi del ritorno della monarchia è priva di oggettivi...

Iran annuncia nuovo ondata di attacchi contro Israele e Usa: le immagini dei lanci dei missiliL’Iran ha dichiarato che la Guardia Rivoluzionaria Islamica del Paese ha avviato sabato una nuova ondata di attacchi missilistici e con droni contro...

Attacco all'Iran. Stati Uniti e Israele vogliono il cambio di regime a Teheran

Aggiornamenti e notizie su Iran frena

Temi più discussi: Iran, crollano attacchi a Israele: nuovo piano in guerra o scelta obbligata? L'analisi; Trump frena sull’accordo con l’Iran: Le condizioni non sono ancora buone; Kiwi, mele e sementi fermi nei container: il conflitto in Iran frena il settore agroalimentare; Borsa: la guerra in Iran frena ancora l'Europa, Parigi in avvio -0,96%.

Iran frena con gli attacchi a Israele, colpa dei danni subiti o cambio di strategia? L'analisi(Adnkronos) - Una netta frenata nel ritmo degli attacchi missilistici dell'Iran contro Israele ha attirato nelle ultime ore l'attenzione degli analisti, sollevando interrogativi sul futuro della guerr ... msn.com

Guerra in Iran, ecco perché gli Usa ora hanno le mani più liberePer decenni, la Guerra Fredda e la dipendenza dal petrolio hanno frenato l’azione americana contro l’Iran. Ora, con l’eliminazione di Khamenei, gli Usa dimostrano di aver superato questi ostacoli stor ... milanofinanza.it

#Washington esorta gli alleati a intervenire per riaprire lo Stretto di #Hormuz. L’#Europa frena, mentre l’#Iran sfrutta l’asimmetria del conflitto e il tempo gioca a suo favore. #ISPIDailyFocus: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/hormuz-trump-minaccia-la-na - facebook.com facebook

#Washington esorta gli alleati a intervenire per riaprire lo Stretto di #Hormuz. L’ #Europa frena, mentre l’ #Iran sfrutta l’asimmetria del conflitto e il tempo gioca a suo favore. #ISPIDailyFocus: ispionline.it/it/pubblicazio… x.com