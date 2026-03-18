Iran decimato | il 75% dei missili distrutti

Il 28 febbraio 2026, Stati Uniti e Israele hanno lanciato una campagna militare contro l’Iran, con l’obiettivo di indebolire la sua capacità offensiva. Durante gli attacchi, il 75% dei missili iraniani è stato distrutto, e le forze di Teheran hanno subito ingenti danni alla catena di comando. La situazione ha portato a una considerevole perdita di armamenti e infrastrutture militari.

La campagna militare congiunta tra Stati Uniti e Israele, avviata il 28 febbraio 2026 contro l’Iran, sta decimando la capacità offensiva di Teheran attraverso la distruzione sistematica della catena di comando. Le operazioni aeree mirano a neutralizzare non solo le forze convenzionali iraniane ma anche i loro alleati regionali come Hezbollah e gli Houthi. I dati forniti dall’Institute for the Study of War indicano che la flotta missilistica avversaria è stata ridotta del 75 per cento, lasciando al regime teherano appena 120 lanciatori operativi. Questa erosione delle difese aeree e delle infrastrutture logistiche segna un punto di non ritorno nella strategia regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Iran decimato: il 75% dei missili distrutti Articoli correlati Leggi anche: Ucraina, maestro elementare fa rinascere nei quadri i palazzi distrutti dai missili Iran annuncia nuovo ondata di attacchi contro Israele e Usa: le immagini dei lanci dei missiliL’Iran ha dichiarato che la Guardia Rivoluzionaria Islamica del Paese ha avviato sabato una nuova ondata di attacchi missilistici e con droni contro... Settimo giorno di guerra, il rischio dei missili Khorramshahr