Iran Carmon MEMRI | loro ideologia non si sradica in poche settimane

Ygal Carmon, presidente del MEMRI, ha affermato che l’ideologia iraniana non può essere sradicata in poche settimane. Il suo commento si basa sull’attuale monitoraggio dei media arabi da parte dell’istituto che dirige, il quale analizza le narrazioni e le posizioni espresse nei mezzi di comunicazione di quei Paesi. Come molti israeliani, anche Carmon sostiene la necessità di un intervento deciso contro l’Iran.

Come la maggioranza degli israeliani, sostiene la guerra all’Iran anche Ygal Carmon, presidente del MEMRI (Middle East Media Reseaech Institute – Israele), istituto che monitora i media arabi e li traduce. Un osservatorio di parte, ma interessante per capire le reazioni dei Paesi del Golfo all’attacco israelo americano all’Iran. “Le ultime due generazioni iraniane – spiega Carmon – hanno costruito una potenza militare formidabile, capaci anche di costruire una marina sotterranea bombardata in questi giorni dagli Stati Uniti. È una ideologia radicata, per questo se uccidi un leader, ne viene nominato subito un altro. È una ideologia che non si può certo sradicare in poche settimane, ma questa guerra va combattuta”. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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