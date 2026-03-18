Iran bombe a grappolo sul Tel Aviv | È la vendetta per Larijani Due civili morti – La diretta

Nel diciannovesimo giorno di escalation tra Israele, Stati Uniti e Iran, Teheran ha lanciato bombe a grappolo su Tel Aviv. L’attacco ha provocato la morte di due civili e si inserisce nel contesto di una serie di azioni militari tra le parti coinvolte, con Teheran che afferma di aver risposto alla morte di Soleimani e Larijani. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Nel diciannovesimo giorno della guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran Teheran ha lanciato un’offensiva con bombe a grappolo su Tel Aviv per vendicare la morte di Soleimani e Larijani. Le esplosioni hanno ucciso due civili di 70 anni. Intanto, dopo le dimissioni del capo dell’antiterrorismo Kent, Rich Baris, di Big Data Polls, sondaggista del movimento Maga, ha avvertito che la base del presidente Donald Trump si sta restringendo e che questo avrà conseguenze disastrose per i Repubblicani nelle elezioni di metà mandato per il Congresso, in programma a novembre. Si prevede in gran parte che i repubblicani perderanno il controllo della Camera, e alcuni sondaggi hanno mostrato che anche il Senato potrebbe diventare contendibile. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Iran: Larijani eliminato, la strategia di Tel Aviv siLa comunicazione ufficiale giunta da Tel Aviv ha segnato un punto di svolta nella dinamica regionale. Leggi anche: Iran, la diretta. Tel Aviv, "fortissime esplosioni". Cipro, l'asse Roma-Pargi-Atene Approfondimenti e contenuti su Tel Aviv Temi più discussi: Israele avanza in Libano. Gli USA inviano 10mila droni intercettori, più navi e marines; Israele, a Tel Aviv i soccorritori nell'area colpita da un missile iraniano; Guerra in Iran, la fase 3: Usa pronti all’invasione di terra, Teheran non si piega. Piovono bombe a grappolo su Israele; Guerra con l’Iran: tredicesimo giorno. Live blog. Guerra in Iran, bombe a grappolo di Teheran su Tel Aviv: Vendetta per Larijani. Esplosioni a Doha. Raid di Israele su Beirut – LIVEBombardamenti senza sosta in tutto il Medio Oriente. Israele intensifica gli attacchi (anche di terra) in Libano ... affaritaliani.it Iran: tv di Stato, bombe su Tel Aviv vendetta per LarijaniUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Missili iraniani su Tel Aviv, due morti e diversi feriti - facebook.com facebook #TG2000 - #MedioOriente, violento bombardamento israeliano su #Beirut. Sirene a #TelAviv #17marzo #Libano #Beirut #Hezbollah #Israele #Hormuz #Trump #IranIsraelWar #IranWar #Teheran #Netanyahu #Khamenei #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com