Iran a Teheran i funerali di Larijani e Soleimani uccisi in un raid

A Teheran si sono svolti oggi i funerali di due dirigenti della repubblica islamica uccisi ieri in un raid. I funerali hanno coinvolto i rappresentanti del governo e la popolazione locale, che hanno partecipato alla cerimonia in segno di rispetto. La notizia dell’omicidio ha suscitato grande attenzione in patria e all’estero, mentre le autorità iraniane hanno confermato l’accaduto.

A Teheran si sono svolti oggi i funerali dei due dirigenti della repubblica islamica eliminati ieri, quando è stato decapitato il vertice della sicurezza dell’Iran. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran, a Teheran i funerali di Larijani e Soleimani uccisi in un raid Articoli correlati Altri raid su Teheran, ayatollah decapitati. Israele: «Uccisi Larijani e Soleimani»La guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran segna una nuova escalation con l’uccisione di Ali Larijani, figura chiave dell’apparato di sicurezza della... Leggi anche: Raid di Israele su Teheran, Katz: «Uccisi il responsabile della Difesa Larijani e il capo delle guardie paramilitare Soleimani» Iran, a Teheran i funerali di Larijani e Soleimani uccisi in un raid Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iran a Teheran i funerali di Larijani e... Temi più discussi: Guerra in Iran, a Teheran i manifestanti pro regime marciano sotto le bombe di Usa e Israele. Intercettato un terzo missile iraniano nello spazio aereo turco; Iran, Trump e l'invasione più vicina: il piano e lo scenario; Le condizioni di Teheran e Washington per porre fine alla guerra; Israele avanza in Libano. Gli USA inviano 10mila droni intercettori, più navi e marines. Guerra Iran, i soccorsi dopo gli attacchi a TeheranLunedì 16 marzo, a Teheran, le squadre di soccorso hanno setacciato le macerie e trasportato i residenti feriti su barelle dopo che un attacco aereo ha colpito un edificio nella capitale iraniana. Le ... tg24.sky.it Teheran minaccia i siti petroliferi del Golfo dopo il raid a South Pars. Khamenei: PagherAGI - Le raffinerie statali di Asaluyeh in Iran nella provincia meridionale del Paese sono state attaccate da Israele. Colpiti alcuni serbatoi e aree degli impianti che sono collegati con il campo off ... msn.com #TG2000 - In Iran il regime, al 19° giorno di guerra, resiste. La Nato in Turchia schiera altri patriot. Il governo di Stoccolma denuncia: Teheran ha giustiziato un cittadino svedese arrestato nel 2025. #18marzo #Iran #NATO #patriot #Turchia #Teheran #Larijani facebook Trump smentito dalla sua intelligence. "L'Iran non stava tentando di ricostruire impianti nucleari" x.com