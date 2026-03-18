Iran a Teheran i funerali di Larijani e Soleimani uccisi in un raid

Da tv2000.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Teheran si sono svolti oggi i funerali di due dirigenti della repubblica islamica uccisi ieri in un raid. I funerali hanno coinvolto i rappresentanti del governo e la popolazione locale, che hanno partecipato alla cerimonia in segno di rispetto. La notizia dell’omicidio ha suscitato grande attenzione in patria e all’estero, mentre le autorità iraniane hanno confermato l’accaduto.

A Teheran si sono svolti oggi i funerali dei due dirigenti della repubblica islamica eliminati ieri, quando è stato decapitato il vertice della sicurezza dell’Iran. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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