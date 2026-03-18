IPVP 2026 | L’Eccellenza di Fotografia Video e Stampa dà appuntamento a Caserta

L’A1 Expò di Caserta ospita IPVP 2026, evento dedicato a fotografia, video e stampa. La manifestazione rappresenta l’evoluzione de La Fiera della Fotografia e dà appuntamento agli appassionati e professionisti del settore. L’evento si svolge presso il centro espositivo di Caserta, coinvolgendo espositori e visitatori provenienti da diverse regioni italiane. La fiera è in programma per i prossimi giorni.

L’A1 Expò di Caserta apre le porte a Italian Photo Video Print, l’evoluzione de La Fiera della Fotografia. Il mondo della creazione visiva si prepara all'evento più atteso dell’anno. L’A1 Expò di Caserta apre le porte a Italian Photo Video Print, l’evoluzione de La Fiera della Fotografia, che si consacra come il punto di riferimento nazionale per l'intero comparto. Tre giorni di pura innovazione dove i confini tra Fotografia, Video e Stampa si fondono in un’unica, straordinaria esperienza professionale. I Giganti del Settore e la Partnership con Canon testimonia il prestigio internazionale della kermesse, IPVP è orgogliosa di confermare Canon nel ruolo di Main Sponsor. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - IPVP 2026: L’Eccellenza di Fotografia, Video e Stampa dà appuntamento a Caserta Articoli correlati Appuntamento con la fotografiaUna serata che vedrà la partecipazione di due tra i più prolifici soci dell'APS Circolo Fotografico Veronese. ASC Awards 2026: la fotografia di One Battle After Another trionfa ai premi dei direttori della fotografiaL’American Society of Cinematographers ha celebrato la 40ª edizione degli ASC Awards al Beverly Hilton, confermando il talento visivo dietro le opere... Aggiornamenti e contenuti dedicati a IPVP 2026 L'Eccellenza di Fotografia... Discussioni sull' argomento Marcianise (CE). 'Bullismo e cyberbullismo...': martedì incontro dibattito al 'Comprensivo Calcara'; Referendum giustizia: il bilancio degli incontri promossi dal Comitato 'Hinterland Beneventano'; Caserta. Festa di primavera alla peschiera della Reggia: il 21 marzo musica e danza nel Bosco vecchio; L’Eccellenza di Fotografia, Video e Stampa a Caserta: IPVP 2026. L’Eccellenza di Fotografia, Video e Stampa vi dà appuntamento a CasertaIl mondo della creazione visiva si prepara all'evento più atteso dell’anno. L’A1 Expò di Caserta apre le porte a Italian Photo Video Print, l’evoluzione de La ... napolivillage.com Cosa definisce oggi una fotografia d’arte Scoprilo alla 15ª edizione di MIA Photo Fair. " MIA Photo Fair BNP Paribas si conferma, anno dopo anno, la piattaforma culturale d'eccellenza in Italia. Unisce sperimentazione, ricerca e un mercato del collezionis - facebook.com facebook