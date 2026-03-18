"Ciascuno di noi ha un numero finito di battiti del cuore per una vita, solo quella cifra e basta. Io li sprecavo sempre ai confini”, scrive Jana Karšaiová in "", un romanzo sulla migrazione e sulle radici, sulla famiglia e sulla politica come posizione nei confronti del mondo. Il primo confine che Hana attraversa è quello per tornare a Bratislava per votare, un confine tranquillo, quello tra Austria e Slovacchia, “controllano solo chi entra in Austria, non chi esce”. Ma non si sa mai quando il cuore ricomincerà a perdere battiti, e il viaggio del ritorno avverrà in circostanze diverse. Come a dire che non si è mai al sicuro, che migrando si varca un confine anche esistenziale, e ci si sente sempre lontani da ciò che si lascia ma vicini a tutti gli altri che si spostano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Io non parlo russo

Articoli correlati

Francesca Tocca vuota il sacco su Todaro: “Ora, parlo io”Per la prima volta Francesca Tocca decide di parlare senza filtri e di chiarire pubblicamente quanto accaduto dopo la fine del matrimonio con...

Zaccagni rompe il silenzio: «Arbitri e classifica? Ora basta, adesso parlo io»Dalla sala stampa dello stadio Olimpico, Zaccagni ha messo la faccia dopo la sconfitta della Lazio contro il Napoli, analizzando con lucidità e senso...

Io non parlo russo di Jana Karšaiová #feltrinellieditore

Una raccolta di contenuti su parlo russo

Discussioni sull' argomento Jana Karšaiová, una sfida tra affetti e memoria; Da Riotta a Malvaldi, le novità in libreria; Un video del presidente russo Vladimir Putin mentre tossisce ripetutamente durante un discorso è finito online per errore, facendo il giro dei social. Nel filmato, registrato per il messaggio dell’8 marzo, Putin interrompe la registrazione, si schiarisce la voce e ch; Guerra, il petrolio russo divide (ancora) Forza Italia e Lega. Palazzo Chigi: Non è un’ipotesi.

Spionaggio, Russo insiste con i pm: Io ho avvertito De RahoRestano pagine poco chiare nell'inchiesta dossieraggio a carico dell'ex finanziere Pasquale Striano, su cui la Procura di Roma ha chiuso le indagini. Interrogativi e versioni contrastanti sulla ... ilgiornale.it

"Io non parlo russo rivela una progressione, rispetto al precedente, che include una dimensione sociale e politica più ampia" @La_Lettura @critaglietti #8Marzo x.com

Asd Citta' di Aci Sant'Antonio. . Le parole di mister Giovanni Russo sul match contro il Sant'Alessio #AciSantAntonio - facebook.com facebook