Io non parlo russo

Da ilfoglio.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ciascuno di noi ha un numero finito di battiti del cuore per una vita, solo quella cifra e basta. Io li sprecavo sempre ai confini”, scrive Jana Karšaiová in "", un romanzo sulla migrazione e sulle radici, sulla famiglia e sulla politica come posizione nei confronti del mondo.  Il primo confine che Hana attraversa è quello per tornare a Bratislava per votare, un confine tranquillo, quello tra Austria e Slovacchia, “controllano solo chi entra in Austria, non chi esce”. Ma non si sa mai quando il cuore ricomincerà a perdere battiti, e il viaggio del ritorno avverrà in circostanze diverse. Come a dire che non si è mai al sicuro, che migrando si varca un confine anche esistenziale, e ci si sente sempre lontani da ciò che si lascia ma vicini a tutti gli altri che si spostano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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Io non parlo russo di Jana Karšaiová #feltrinellieditore

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