Il presidente del comitato per il Sì ha spiegato che lui e sua moglie, entrambi professori di Diritto costituzionale, avevano inizialmente diffidenze sulla riforma. Successivamente, hanno deciso di approfondire le proprie opinioni. La coppia ha evidenziato di condividere un lavoro simile e di aver rivisto il loro punto di vista dopo aver analizzato più a fondo i contenuti della proposta.

“Io e mia moglie facciamo un lavoro simile, anzi siamo nello stesso campo perché siamo entrambi professori di Diritto costituzionale. Non siamo mai stati d’accordo su tante cose, la politica, la cultura, i viaggi, la cucina. Però c’è una vicenda sulla quale quasi inaspettatamente ci siamo trovati d’accordo “. Con un video pubblicato sui canali social del comitato “Sì Riforma”, il presidente Nicolò Zanon ha spiegato la giravolta della moglie, Marilisa D’Amico, costituzionalista all’Università Statale di Milano ed esponente storica del Pd meneghino, in relazione alla riforma Nordio. “All’inizio ci sono state delle diffidenze, che lei ha manifestato quando ancora non aveva approfondito il problema”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io e mia moglie avevamo diffidenze, poi abbiamo approfondito”: il presidente del comitato per il Sì spiega la giravolta sulla riforma

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