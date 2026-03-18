Inter U23 prossimo anno niente Monza | ecco il nuovo stadio

L’accordo tra l’Inter e il Monza per l’utilizzo dell’U-Power Stadium si conclude, lasciando intendere che la squadra Under 23 nerazzurra cambierà sede nel prossimo campionato. La collaborazione era stata stabilita lo scorso anno tra i dirigenti delle due società, ma ora sembra che questa collaborazione non prosegua. La decisione riguarda esclusivamente il futuro delle partite della formazione giovanile.

Inter U23. L’accordo tra Inter e Monza potrebbe essere arrivato ai titoli di coda. Si tratta dell’intesa siglata la scorsa stagione tra Adriano Galliani e Piero Ausilio, che aveva permesso ai nerazzurri di utilizzare l’U-Power Stadium per le gare della formazione Under 23. Nel corso di quest’anno, l’impianto brianzolo ha ospitato le diverse partite dell’Inter in Serie C, oltre a un match di Coppa Italia disputato per esigenze organizzative legate alle Olimpiadi. Un utilizzo intenso che, però, avrebbe sollevato più di una perplessità, soprattutto per la gestione del terreno di gioco, messo sotto stress da un calendario particolarmente fitto. Con l’accordo in scadenza e un rinnovo tutt’altro che scontato, il club nerazzurro starebbe già valutando soluzioni alternative. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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