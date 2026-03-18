Inter in estate sarà rivoluzione arrivano almeno in 5 | i nomi

L’Inter sta pianificando un cambiamento significativo per la prossima estate, con l’obiettivo di rinnovare la rosa. Sono attese almeno cinque nuove acquisizioni che entreranno nel team per rafforzarlo e mantenere l’alta competitività. La società ha già iniziato a definire i primi nomi e le strategie per gli acquisti futuri, con particolare attenzione alle aree chiave della squadra.

L’Inter guarda avanti e inizia a progettare la prossima stagione con l’idea di rinnovare la rosa senza perdere competitività. Tra contratti in scadenza e necessità di abbassare l’età media, la dirigenza nerazzurra sta valutando diversi profili per rinforzare più reparti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono 5 i nomi finiti nel mirino del club. Giocatori già pronti o in forte crescita, individuati per dare nuova linfa alla squadra di Cristian Chivu e aumentare il livello anche in ambito europeo. Inter, i 5 nomi sul tavolo. Il piano dell’Inter è chiaro, intervenire in modo mirato senza stravolgere la struttura della squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Mercato Inter, sarà rivoluzione totale! Tutti i nomi in bilico tra scadenze e bocciature: il piano per gennaio e per l’estateSommer lascerà l’Inter, per l’estate spunta un nome clamoroso: sogno di mercato per i nerazzurri! Calciomercato Inter LIVE: Dalla Germania arrivano...

Inter, in estate ecco la rivoluzione: una decina di giocatori pronti a salutare. Tutti i nomiPer i nerazzurri, che a gennaio non hanno affondato il colpo per nessun nuovo arrivo per la prima squadra, tra scadenze e cessioni varie sarà...

Do You Want to Come With Us (And Nine Other Extraordinary Encounters with Extraterrestrials)

Aggiornamenti e notizie su Inter in estate sarà rivoluzione...

Temi più discussi: Inter, in estate sarà rivoluzione? Tutti i giocatori che possono partire; Progetto Inter, vinco poi cambio: le strategie, i nomi, gli addii e i piani per il mercato; Inter, Bastoni sarà il sacrificato in estate: occhio al Barcellona ma non solo; Inter, sarà clamorosa rivoluzione a centrocampo? Un addio e tre ‘temi interni’ caldissimi.

Inter, in estate sarà rivoluzione: a destra il sogno è Palestra, in mezzo si pensa a KonéL’Inter si prepara alla prossima stagione. Con lo scudetto più vicino ma ancora da conquistare, la società di viale della Liberazione. tuttomercatoweb.com

Inter, maxi rivoluzione in estate: arrivano 5 rinforziL'Inter è pronta a rivoluzionare la propria rosa in estate per tornare super competitiva anche in Europa: pronti 5 nomi in entrata ... spaziointer.it

#Ventola: " #Allegri allenatore sopravvalutato, preferisco #Conte. #Scudetto Fatta per l' #Inter" #SempreMilan x.com

Lautaro: “Ho 3 anni di contratto all’Inter, ma il mio sogno è tornare al Racing, prima o poi”. Vedreste il Toro lontano da Milano “Tornare al Racing è un mio desiderio: sto cercando di convincere mia moglie e lei mi supporta. Ovviamente dipende da tante - facebook.com facebook