Inter in estate sarà rivoluzione arrivano almeno in 5 | i nomi

Da ilnerazzurro.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter sta pianificando un cambiamento significativo per la prossima estate, con l’obiettivo di rinnovare la rosa. Sono attese almeno cinque nuove acquisizioni che entreranno nel team per rafforzarlo e mantenere l’alta competitività. La società ha già iniziato a definire i primi nomi e le strategie per gli acquisti futuri, con particolare attenzione alle aree chiave della squadra.

L’Inter guarda avanti e inizia a progettare la prossima stagione con l’idea di rinnovare la rosa senza perdere competitività. Tra contratti in scadenza e necessità di abbassare l’età media, la dirigenza nerazzurra sta valutando diversi profili per rinforzare più reparti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono 5 i nomi finiti nel mirino del club. Giocatori già pronti o in forte crescita, individuati per dare nuova linfa alla squadra di Cristian Chivu e aumentare il livello anche in ambito europeo. Inter, i 5 nomi sul tavolo. Il piano dell’Inter è chiaro, intervenire in modo mirato senza stravolgere la struttura della squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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