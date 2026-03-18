L'Inter Youth viene eliminata dalla Youth League dopo la sconfitta contro il Benfica a Milano, con un punteggio di 3-1. I portoghesi segnano due gol nel primo tempo e raddoppiano al 60', mentre i nerazzurri reagiscono subito con Zouin, che segna al primo tocco. La partita si conclude con l'eliminazione dell'Inter dalla competizione.

Si sgonfia contro il Benfica, avversario scomodissimo, il sogno dell’Inter di raggiungere la sua prima Final 4 di Youth League. I ragazzi di Benny Carbone se la giocano fino alla fine, ma vengono battuti (3-2) fermandosi così ancora ai quarti come era accaduto un anno fa alla squadra di Andrea Zanchetta. In semifinale col Bruges ci vanno quindi i portoghesi, che la Champions dei giovani l’hanno vinta nel 2022 e comunque oggi sono una potenza del calcio giovanile europeo: la squadra di Vitor Vinha, infatti, si appoggia su un bel blocco della nazionale U17 che nel giro di pochi mesi ha vinto l’Europeo (a giugno) e il Mondiale di categoria (a novembre). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, fine del sogno: tris del Benfica a Milano e addio alla semifinale di Youth League

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