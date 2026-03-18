Inter contro Juve per il nuovo crack argentino | clausola folle

L'Inter e la Juventus sono impegnate in trattative per il giovane talento argentino del River Plate, con offerte ufficiali già presentate. Sul calciomercato si registra un forte interesse da parte di club europei di Premier, Bundesliga e Liga. Il giocatore, classe 2007, è al centro di un confronto tra le due squadre italiane, mentre altri grandi club seguono attentamente la situazione.

Nuovo derby d’Italia sul calciomercato. Inter contro Juve per il crack argentino del River Plate, anche se sulle tracce del classe 2007 c’è un po’ tutta l’Europa che conta, dalla Premier alla Bundesliga fino alla Liga. Ian Subiabre ha stregato gli scout nerazzurri e bianconeri. Si tratta di un esterno d’attacco argentino di origini cilene che ha appena compiuto 19 anni: dei ‘Millanorios’ è già un punto fermo, col club di Buenos Aires che ha fatto l’impossibile pur di rinnovargli il contratto fino a dicembre 2028. In esso è stata inserita anche una clausola risolutiva da ben 115 milioni di dollari, circa 100 milioni di euro. Coudet e tutto il River puntano molto su Subiabre, ma sono consapevoli che non sarà facile trattenerlo a lungo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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