Intento rivoltoso e ostile istinto di ribellione sei misure e 27 indagati per gli scontri alla manifestazione pro-Pal di Milano

Sei misure cautelari sono state adottate e 27 persone sono state indagate in relazione agli scontri avvenuti durante la manifestazione pro-Pal a Milano il 22 settembre 2025. Le autorità hanno identificato alcuni dei militanti coinvolti, ritenuti responsabili delle violenze e degli atteggiamenti ostili durante l’evento. Le indagini proseguono per fare luce su quanto accaduto e sui ruoli di ciascuno.

“Alcuni dei militanti pro-Pal ritenuti responsabili degli scontri del 22 settembre 2025 alla stazione Centrale di Milano durante le manifestazioni a sostegno del popolo palestinese e della spedizione umanitaria internazionale della flotta ‘Global Sumud Flotillà’ avrebbero avuto ‘ intento rivoltoso ’ lasciandosi andare a scene di ‘ vera guerriglia ’ con ‘ violenza e ribellione ’ contro la ‘polizia’ attraverso il ‘lancio’ di ‘oggetti contundenti, sanpietrini, segnaletica stradale’”. Sono le valutazioni della giudice per le indagini preliminari di Milano, Giulia D’Antoni, nell’ordinanza con cui ha disposto sei misure cautelari tra obblighi di firma e divieto di dimora per giovani frequentatori del centro sociale Lambretta, mentre per altri otto indagati ha fissato interrogatori preventivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Intento rivoltoso e ostile istinto di ribellione”, sei misure e 27 indagati per gli scontri alla manifestazione pro-Pal di Milano Articoli correlati Milano, sei indagati per gli scontri della manifestazione contro le OlimpiadiLa procura di Milano ha aperto un fascicolo sugli scontri nelle manifestazioni contro le Olimpiadi insostenibili. Torino, misure cautelari tra i pro Pal per gli scontri di ottobreAl centro dell’operazione “Riot” gli antagonisti responsabili dei disordini avvenuti in città durante le manifestazioni per Gaza.