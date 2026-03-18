Le autorità di intelligence statunitensi hanno confermato che l’Iran non ha tentato di ricostruire gli impianti di arricchimento nucleare dopo gli attacchi avvenuti a giugno 2025. La dichiarazione arriva in risposta a commenti di una politica che aveva suggerito il contrario, ribadendo che al momento non ci sono segnali di ripristino di strutture nucleari danneggiate. La notizia è stata diffusa ufficialmente nelle ultime ore.

L’Iran non ha tentato di ricostruire gli impianti di arricchimento dopo l’attacco americano del giugno 2025. Lo ha detto la direttrice dell’intelligence americana Tulsi Gabbard in un’audizione, smentendo Donald Trump e la posizione ufficiale della Casa Bianca. La numero uno dell’agenzia ha poi nella sua testimonianza ha aggiustato il tiro. “Prima dell’operazione Epic Fury, l’Iran stava cercando di riprendersi dagli attacchi di giugno e continuava a rifiutarsi di rispettare gli obblighi dell’Aiea”, ha dichiarato. tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Intelligence Usa: “Iran non ha tentato di ricostruire impianti nucleari”

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