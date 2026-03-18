installatori cuochi e addetto al banco

Un'azienda che opera nel settore della ristorazione cerca un addetto al banco vendita per la stagione estiva. La figura si occuperà di preparare coni e coppette, accogliere i clienti e mantenere pulito il banco. La ricerca riguarda principalmente persone con esperienza nel settore, pronte a lavorare in un ambiente dinamico e a gestire le richieste dei clienti in modo diretto.

ADDETTI BANCO Gelateria ricerca per la stagione estiva addetto al banco vendita (banconista) per la preparazione di coni e coppette, accoglienza clienti e pulizia del banco. Richieste buone doti comunicative e relazionali, manualità nel servire, gestione della cassa, conoscenza dei prodotti (ingredientiallergeni) e rigida applicazione delle norme igieniche (HACCP). Tempo determinato 6 mesi. Sede Massa. Offerta MS-283255 CUOCHI Bar Pasticceria ricerca apprendista aiuto cuoco (età 18-29 anni) per preparazione pranzi di lavoro. Richiesto il titolo di studio scuola alberghiero. Sede di lavoro Carrara. Offerta MS-283184 CAMERIERI Stabilimento balneare ricerca per stagione estiva cameriere sala e servizio base bar con minima esperienza nelle mansioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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