InsideAsia – Giappone | la scomparsa delle Vending Machines

InsideAsia – Giappone: la scomparsa delle Vending Machines Nel Giappone, molte vending machine sono state rimosse o disattivate negli ultimi mesi. Le aziende coinvolte hanno deciso di eliminare alcuni distributori automatici presenti nelle città e nelle zone rurali, riducendo così il numero totale di macchine disponibili. Questa scelta riguarda diversi settori, tra cui snack, bevande e prodotti vari, e interessa diverse aree del paese.

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo! La puntata di questa settimana è dedicata ai distributori automatici di bevande del Giappone. Per anni, le cosiddette Vending Machines hanno rappresentato il progresso tecnologico nipponico fino a diventare un simbolo pop del Paese. Adesso questi colossi di alluminio stanno iniziando a essere snobbati in un clima piuttosto cupo, aggravato dall’ inflazione e dalla crescente carenza di manodopera. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - InsideAsia – Giappone: la scomparsa delle Vending Machines Articoli correlati Exclusive-US spy chief’s office investigated voting machines in Puerto RicoThe sources said the goal was to work with the FBI to investigate claims that Venezuela had hacked voting machines in Puerto Rico, but added the... InsideAsia – La febbre cinese dei chipCarissime lettrici, cari lettori,ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche...