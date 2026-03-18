Insegnano da mesi ma il concorso ora è nullo | il Tar cancella le assunzioni dei prof di inglese in Calabria Parla il docente del ricorso | Punteggi sbagliati

Il Tar Calabria ha dichiarato nullo il concorso per insegnanti di inglese a causa di punteggi errati, cancellando così le assunzioni già effettuate. I docenti coinvolti avevano insegnato per mesi, ma ora si trovano senza stabilità. Il docente che ha presentato il ricorso ha segnalato errori nei punteggi assegnati. La vicenda si aggiunge a una serie di contestazioni sui concorsi legati ai fondi Pnrr nella scuola.

Ancora un altro pasticcio nei concorsi Pnrr della scuola. E non è la prima volta che le procedure di reclutamento finiscono sotto la lente dei giudici amministrativi. Questa volta riguarda la Calabria e la graduatoria di merito per l’insegnamento dell’inglese nelle scuole superiori, che ora dovrà essere rifatta dopo la sentenza del Tribunale amministrativo regionale. Il Tar ha accolto il ricorso di tre docenti, Bruno Palermo, Ezio Rosanò e Martina Riolo, annullando la graduatoria che era stata pubblicata l’11 luglio 2025 dall’Ufficio scolastico regionale e i successivi atti, comprese le immissioni in ruolo per l’anno scolastico in corso. «Quando è uscita la graduatoria non riuscivamo a crederci», racconta a Open il docente Bruno Palermo. 🔗 Leggi su Open.online

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Celebriamo tutti i papà quelli sempre presenti, quelli che insegnano con l’esempio, quelli che con un sorriso sanno rendere tutto più semplice. Per rendere speciale questa giornata, da Conti Dolciaria trovi il gusto autentico della tradizione: il @corochinato1 facebook

Da bambino ti insegnano a pronunciare “mamma” e “papà”. Da adolescente ti consigliano “libertà”. Sempre. Senza oscurare. “Libertà che ho nelle vene, libertà che mi appartiene, libertà che è libertà” (citazione) x.com