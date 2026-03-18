Infortunio Thuram | caviglia sgonfiata ma Spalletti è stato chiaro con lui Chi può sostituirlo col Sassuolo

Un infortunio ha coinvolto Thuram, che ha riportato un problema alla caviglia. La caviglia si è sgonfiata, ma l'allenatore ha comunicato chiaramente con lui riguardo alla sua disponibilità. La questione riguarda anche la possibilità di un sostituto nel match contro il Sassuolo. La squadra si prepara a eventuali cambiamenti in formazione a seconda delle condizioni di Thuram.

Infortunio Thuram: caviglia sgonfiata ma Spalletti è stato chiaro con lui. Non si correranno rischi, chi può sostituirlo col Sassuolo. Il centrocampo della Juventus si trova a un bivio cruciale in vista della sfida contro il Sassuolo. L’attenzione dello staff medico è tutta rivolta a Khéphren Thuram: la caviglia sinistra, colpita duramente nel match contro l’Udinese, sta dando segnali incoraggianti ma non ancora definitivi. Sebbene il gonfiore sia diminuito, il francese continua a lavorare parzialmente a parte, testando cautamente la tenuta nei contrasti e negli stacchi. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Thuram tra Sassuolo e Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Thuram: caviglia sgonfiata ma Spalletti è stato chiaro con lui. Chi può sostituirlo col Sassuolo Articoli correlati Infortunio Thuram: le ultimissime novità sul francese dopo il fastidio alla caviglia rimediato con l’Udinese. Cosa filtra verso Juve Sassuolodi Marco BaridonInfortunio Thuram, il giocatore della Juve continua ad allenarsi a parte per il problema alla caviglia. Infortunio Holm, Spalletti ora è nei guai: col Como out anche Kalulu per squalifica, chi può giocare a destra. Le possibili ideedi Redazione JuventusNews24Infortunio Holm, l’emergenza sulla fascia destra costringe il tecnico a ridisegnare la Juve contro il Como con nuove... Aggiornamenti e notizie su Infortunio Thuram Juventus, infortunio Thuram: la prima diagnosi e la verità sugli esamiInfortunio Thuram - Arrivano novità in casa Juventus sulle condizioni di Thuram: ecco la prima diagnosi e quando verrà controllato con esami ... fantamaster.it Infortunio Thuram: le novità in vista di Juventus-Sassuolo 30^ giornataPunto interrogativo sull'infortunio di Thuram e occhio alle condizioni della sua caviglia in vista della sfida della 30^ ... fantamaster.it