Infortunio Lautaro sprint da capitano | cosa filtra sulle chance di rientro contro la Fiorentina?

Lautaro Martinez ha subito un infortunio durante l’allenamento e il suo recupero è in corso. La società ha comunicato che l’attaccante sta lavorando per tornare in campo quanto prima, ma non ci sono ancora certezze sulla sua presenza nella partita contro la Fiorentina. I medici monitorano attentamente le sue condizioni e gli aggiornamenti ufficiali arriveranno nelle prossime ore.

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