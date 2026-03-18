Una donna romana infortunata in palestra non otterrà il risarcimento richiesto, secondo quanto stabilito dai giudici. La vicenda riguarda un incidente occorso durante un allenamento, che ha portato alla sua richiesta di indennizzo. Tuttavia, la decisione finale ha respinto la richiesta di risarcimento, lasciando così il caso senza esito favorevole per la donna.

Finisce nel peggiore dei modi per una donna romana in attesa di ricevere un risarcimento dopo essersi infortunata mentre era in palestra. Secondo i giudici della Suprema Corte, infatti, il rischio di farsi del male all'interno della struttura era prevedibile, quindi la signora non ha diritto alla liquidazione. Il caso in esame si è verificato a Roma una decina di anni fa e la battaglia legale si è conclusa soltanto adesso. La donna frequentava una palestra della Capitale. Per la precisione, era iscritta a un corso di nuoto. Proprio al termine di una delle sessioni di allenamento si era fatta male. Dopo aver fatto la doccia, era infatti scivolata su un tappetino, riportando una frattura al piede. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Infortunio in palestra? Niente risarcimento. Ecco cosa hanno stabilito i giudici

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