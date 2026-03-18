Infortunio Barcola che tegola per il PSG! L’esito degli esami effettuati oggi non lasciano spazio ai dubbi | la nota del club

Il PSG comunica che l’esito degli esami a cui si è sottoposto Bradley Barcola ha confermato un infortunio che lo terrà fuori dal campo. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale del club, che ha confermato l’assenza del giocatore a causa del problema riscontrato. La squadra dovrà fare a meno di Barcola nelle prossime partite.

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