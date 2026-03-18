Infermiera aggredita a Milano | Una paziente mi si è scagliata contro porto ancora i segni Sono angosciata

Un’infermiera che lavora in un ospedale di Milano ha riferito di essere stata aggredita da una paziente, lasciandole segni visibili. Ha anche segnalato un aumento recente di violenze, sia verbali che fisiche, contro i sanitari. La donna ha espresso l’angoscia provata dopo l’incidente. L’episodio si inserisce in un quadro di crescenti aggressioni nei confronti del personale sanitario.