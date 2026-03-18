Infermiera aggredita a Milano | Una paziente mi si è scagliata contro porto ancora i segni Sono angosciata
Un’infermiera che lavora in un ospedale di Milano ha riferito di essere stata aggredita da una paziente, lasciandole segni visibili. Ha anche segnalato un aumento recente di violenze, sia verbali che fisiche, contro i sanitari. La donna ha espresso l’angoscia provata dopo l’incidente. L’episodio si inserisce in un quadro di crescenti aggressioni nei confronti del personale sanitario.
Un'infermiera, in servizio in un ospedale di Milano, ha raccontato a Fanpage.it non solo di essere stata aggredita da una paziente ma anche di quanto, nell'ultimo periodo, siano aumentate le violenze verbali e fisiche nei confronti dei sanitari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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