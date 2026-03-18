L'Infanzia Bibbiena Stazione ha avviato un nuovo servizio di posticipo dell’orario grazie alla collaborazione con l’azienda Ceg. La scuola dell’infanzia ha deciso di prolungare l’orario di apertura per sostenere le famiglie nella gestione di impegni lavorativi e di cura, offrendo inoltre attività di gioco e didattica rivolte ai bambini e alle bambine. La modifica entra in vigore a partire da oggi.

Arezzo, 18 marzo 2026 – La scuola dell’Infanzia di Bibbiena Stazione introduce un tempo prolungato per dare un aiuto alle famiglie nella conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, ma anche ai bambini e alle bambine con innovative attività di gioco-didattica. A rendere possibile questo prolungamento di circa un’ora e trenta delle attività didattiche della scuola (dalle 16.00 alle 17,30), è stata l’azienda CEG Elettronica con sede proprio a Bibbiena Stazione. “Il servizio di posticipo alla Scuola dell’Infanzia, attivato in collaborazione con l’Istituto Bernardo Dovizi e l’azienda CEG, è stato promosso a seguito della richiesta di molte famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Infazia Bibbiena stazione: parte un servizio di posticipo dell’orario grazie all’azienda Ceg

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