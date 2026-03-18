Incontro sugli stereotipi omosex Polemica sul luogo della ’lezione’

Da ilrestodelcarlino.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incontro sugli stereotipi omosex si terrà il 19 marzo dalle 14 alle 16 al Tasso Inventore in via Erbosa 18. L’evento è organizzato dall’Associazione Famiglie Arcobaleno, un’Associazione di genitori omosessuali, e si intitola “Narrazione e linguaggio: chi ha paura dei libri?”. La discussione ha suscitato polemiche riguardo al luogo scelto per la manifestazione.

E’ curato dall’ Associazione Famiglie Arcobaleno, Associazione genitori omosessuali, l’incontro ‘ Narrazione e linguaggio chi ha paura dei libri? ’ che si terrà il 19 marzo, dalle 14 alle 16, al Tasso Inventore in via Erbosa 18. Il Tasso Inventore è un Centro per i bambini e le famiglie (Cbf) che dipende dall’assessorato alla Scuola guidato da Daniele Ara. Il Cbf è un ottimo servizio educativo di sostegno alla relazione e al gioco nella prima infanzia. Il Tasso Inventore non è un Cbf a caso: è al civico 18 di via Erbosa, quattro civici prima della materna comunale Grosso in cui i ‘No Madonna’ si sono opposti all’ingresso nell’area verde della scuola della Madonna di San Luca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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