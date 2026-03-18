Incontro sugli stereotipi omosex Polemica sul luogo della ’lezione’

Un incontro sugli stereotipi omosex si terrà il 19 marzo dalle 14 alle 16 al Tasso Inventore in via Erbosa 18. L’evento è organizzato dall’Associazione Famiglie Arcobaleno, un’Associazione di genitori omosessuali, e si intitola “Narrazione e linguaggio: chi ha paura dei libri?”. La discussione ha suscitato polemiche riguardo al luogo scelto per la manifestazione.

E’ curato dall’ Associazione Famiglie Arcobaleno, Associazione genitori omosessuali, l’incontro ‘ Narrazione e linguaggio chi ha paura dei libri? ’ che si terrà il 19 marzo, dalle 14 alle 16, al Tasso Inventore in via Erbosa 18. Il Tasso Inventore è un Centro per i bambini e le famiglie (Cbf) che dipende dall’assessorato alla Scuola guidato da Daniele Ara. Il Cbf è un ottimo servizio educativo di sostegno alla relazione e al gioco nella prima infanzia. Il Tasso Inventore non è un Cbf a caso: è al civico 18 di via Erbosa, quattro civici prima della materna comunale Grosso in cui i ‘No Madonna’ si sono opposti all’ingresso nell’area verde della scuola della Madonna di San Luca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incontro sugli stereotipi omosex. Polemica sul luogo della ’lezione’ Articoli correlati Shock in ospedale: annotato come ‘paziente omosex’ sul referto, scoppia la polemicaPescara - Un uomo denuncia di essere stato contrassegnato come “omosex” su referto medico, sollevando interrogativi su privacy, diritti e consensi in...