Incidente per Marco Giallini stop alle riprese di Rocco Schiavone I colleghi | Un cane gli è saltato addosso

Attimi di paura per l'attore Marco Giallini. Il protagonista della serie televisiva "Rocco Schiavone" è caduto durante una passeggiata mentre si trovava ad Aosta per motivi di lavoro ed è finito in ospedale per le serie ferite riportate. Marco Giallini è stato operato al femore all'ospedale Parini di Aosta, dove si trova per le riprese della settima stagione della fiction Rai. "L'operazione è andata bene, Marco si riprenderà molto presto - ha spiegato in una story su Instagram Mirko Frezza, amico e collega di Giallini insieme a Tullio Sorrentino - Un cane gli è saltato addosso e cadendo si è rotto la testa del femore. È caduto in un punto in cui non doveva cadere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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