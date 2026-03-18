Incentivi edilizi nel 2026 | tra eredità rimaste dalle agevolazioni e prospettive più soste

Nel 2026, gli incentivi edilizi continuano a essere al centro di discussioni, con molte eredità lasciate dai superbonus del periodo 2020-2023. Questi strumenti hanno offerto definanziamenti rapidi, aliquote elevate e opzioni come la cessione del credito o lo sconto in fattura, puntando a rinnovare edifici e sostenere l’economia. Ora si valutano le prospettive future e le soste possibili.

I superbonus del periodo 2020-2023 hanno rappresentato uno strumento potente: definanziamenti rapidi, aliquote elevate e la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura, con l’ambizione di rinnovare edifici datati e al contempo stimolare l’economia. In molti casi i risultati sono stati tangibili: coibentazioni termiche, sostituzioni di impianti e miglioramenti sismici hanno migliorato l’efficienza di migliaia di unità immobiliari. Tuttavia, queste misure hanno evidenziato anche criticità gestionali, complessità normative e tensioni sui flussi di cassa delle imprese. Con il progressivo esaurimento delle risorse e con la volontà di evitare distorsioni di mercato, il 2026 segna un cambio di paradigma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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