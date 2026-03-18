Attorno a mezzogiorno un incendio si è sviluppato in un appartamento di Garbagnate Milanese, in via Canova 11. Le fiamme sono scoppiate probabilmente nella cucina, coinvolgendo l’interno dell’abitazione. Tre persone sono state trovate intossicate e sono state soccorse dai vigili del fuoco e dal personale sanitario presente sul posto. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Pomeriggio di sangue e disagi alla circolazione ferroviaria vicino alla stazione di Milano Rogoredo, dove. Terribile incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì, a Milano nel cuore del quartiere Forlanini. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Incendio in casa a Garbagnate, tre intossicati

Articoli correlati

Incendio nella notte a Badia al Pino: tre intossicati, Casa della Salute temporaneamente chiusaPaura nella notte a Badia al Pino, nel comune di Civitella in Val di Chiana, dove intorno alle ore 2:30 è divampato un incendio all’interno di un...

Contenuti utili per approfondire Incendio in casa a Garbagnate tre...

Temi più discussi: Tetto di una casa in fiamme (FOTO) e si alza una colonna di fumo in cielo: vigili del fuoco in azione; Paura nel pomeriggio: un cortocircuito scatena le fiamme, madre e figlio in ospedale; Incendio sul tetto di una casa a Campo Tures: accorrono cento vigili del fuoco; Il tetto va a fuoco. Inagibile la casa di due anziani.

Incendio in una casa a Roncegno, evacuate quattro personeIncendio a Roncegno nella mattinata di mercoledì 18 marzo. Le fiamme sono divampate sul tetto di una casa occupata da quattro anziani. Avvertiti dai passanti, sono riusciti a fuggire e ora sono ... rainews.it

Castellabate, incendio in casa vacanze: paura ma nessun feritoUn corto circuito, con ogni probabilità provocato da un frigorifero, sarebbe all’origine dell’incendio divampato questa mattina in ... msn.com

Fiamme da un motore a biogas in azienda: ustionato un uomo | FOTO --> https://www.nordest24.it/chiarano-incendio-motore-biogas-azienda-ferito - facebook.com facebook

Un attacco attribuito all’Iran ha provocato un incendio nel principale complesso di gas naturale del Qatar, alimentando timori per le forniture energetiche globali x.com