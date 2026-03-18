Alle prime ore del mattino, un incendio si è sviluppato sul tetto del padiglione Serbia alla Biennale dei Giardini di Venezia. Una colonna di fumo scuro si è alzata nel cielo della città mentre le squadre di soccorso intervenivano per spegnere le fiamme. Il vento ha contribuito a riaccendere i focolai, rendendo necessarie ulteriori operazioni di spegnimento.

Una grossa colonna di fumo scuro si staglia sopra Venezia. Poco prima delle 10 è scattato l'allarme per un incendio divampato dal tetto del padiglione Serbia della Biennale dei Giardini, in centro storico. La sede dell'esposizione artistica è stata messa in sicurezza grazie al rapido intervento degli operatori del 115, ma le fiamme hanno continuato ad alimentarsi anche dopo i primi interventi di spegnimento a causa delle forti raffiche di vento che soffiano in laguna da martedì notte. Il vento ha rinfocolato i materiali incendiati e bonificati costringendo a un intervento a più riprese dei vigili del fuoco. Dai primi accertamenti dovrebbe aver preso fuoco la copertura all'esterno, senza coinvolgere nessuno e senza che i danni si siano estesi agli arredi, all'esposizione o alle altre strutture circostanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Incendio alla Biennale, coinvolto il Padiglione Serbia. Il forte vento riaccende i focolai

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Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il padiglione della Serbia. Vigili del fuoco in azioneUn incendio è divampato dal tetto del padiglione Serbia della Biennale dei Giardini, in centro storico a Venezia.

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Un incendio è divampato oggi nel padiglione Serbia ai Giardini della Biennale di Venezia, durante i lavori di ristrutturazione. Una densa nube di fumo è visibile a distanza, mentre le squadre di emergenza sono intervenute prontamente per domare le fiamme - facebook.com facebook