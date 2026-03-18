in viale principe amedeo sottopasso chiuso un anno

Da domani, la Rete Ferroviaria Italiana, gruppo FS, inizierà la fase finale dei lavori sul sottopasso di viale Principe Amedeo a Rimini, che resterà chiuso per circa un anno. La chiusura interessa l’area sottostante la ferrovia, coinvolgendo i percorsi pedonali e veicolari. La riapertura è prevista al termine dell’intervento, che si concluderà nei prossimi mesi.

A partire da domani Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) avvierà la fase finale dei lavori sul sottopasso di viale Principe Amedeo a Rimini. L’intervento, finalizzato al miglioramento dell’ accessibilità pedonale e ciclabile e all’eliminazione delle barriere architettoniche, comporterà la chiusura completa del passaggio per circa dodici mesi. Il cantiere entra ora nella fase più complessa, che richiederà tempi lunghi anche per la necessità di operare in sicurezza e di eseguire attività preliminari, tra cui la bonifica da eventuali ordigni bellici. La chiusura prolungata rappresenta quindi una scelta tecnica legata alla natura delle opere previste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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