In un video il dolore e le speranze durante l’emergenza Covid | Un omaggio e un modo per non dimenticare

Il 18 marzo si celebra la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, un'occasione per ricordare le persone che hanno perso la vita a causa del virus durante la pandemia. Un video diffuso mostra il dolore e le speranze di chi ha vissuto quei momenti difficili, offrendo un omaggio a chi ha affrontato la crisi e cercando di mantenere vivo il ricordo di quei giorni.

Il 18 marzo ricorre la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. Ogni anno questa data ricorda e celebra le persone decedute a causa del Coronavirus SARS-CoV-2 durante la pandemia che ha duramente colpito l’Italia e in modo particolare la provincia di Bergamo nel 2020. Diego Vedovati, membro del consiglio direttivo dell’associazione Museo etnografico della Torre di Comenduno ad Albino, spiega: “Abbiamo pensato di dare vita a questo progetto a fine marzo 2020, quando erano cominciate le fasi più difficili della pandemia, che ha avuto come epicentro Nembro, Alzano Lombardo e Albino, il nostro paese. Considerando che non era... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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