In Piemonte, quasi 100.000 maggiorenni hanno ricevuto una lettera dalla Regione piena di errori grammaticali, creando imbarazzo tra le autorità regionali. La comunicazione, inviata ai neodiciottenni, contiene numerosi sbagli, suscitando sorpresa e critiche. Nessuna dichiarazione ufficiale spiega ancora come siano stati commessi gli errori o quali siano le responsabilità. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali.

La Regione Piemonte ha inviato una lettera ai 18enni che è diventata famosa per l’enorme quantità di errori grammaticali tra verbi scritti male, femminili al posto di maschili e mancanza di apostrofi. Il messaggio voleva promuovere il volontariato e la donazione di organi, sangue e midollo osseo. La colpa degli strafalcioni sarebbe del programma di impaginazione. Gli errori nella lettera ai 18enne della Regione Piemonte La Regione Piemonte e il programma di impaginazione L'obiettivo della lettera Gli errori nella lettera ai 18enne della Regione Piemonte La lettera è stata inviata a 95mila neodiciottenni piemontesi ed è a firma del “presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - In Piemonte lettera ai neodiciottenni piena di errori grammaticali, imbarazzo della Regione: cosa è successo

Articoli correlati

Gli errori grammaticali causano stress fisico: lo studio che spiega perché sbagliare fa maleQuando qualcuno sbaglia un congiuntivo o storpia l’accordo di un participio, il nostro corpo reagisce.

Sanremo 2026, Tredici Pietro e l'imbarazzo tecnico: ecco cosa è successoFalsa partenza per Tredici Pietro al suo esordio sul palco del Festival di Sanremo.

Una raccolta di contenuti su Piemonte lettera

Temi più discussi: Lettera zeppa di errori ai neo 18enni per sostenere la donazione organi. L’imbarazzo del Piemonte; La Regione Piemonte invia 95mila lettere ai 18enni piene di errori di ortografia. Polemiche e richiesta danni; Mondovì rilancia il suo Politecnico: lettera ai licei di Piemonte e Liguria per l'Open Day; Lettera per sensibilizzare sulla donazione organi piena di refusi, il Piemonte fa causa al fornitore.

In Piemonte lettera ai neodiciottenni piena di errori grammaticali, imbarazzo della Regione: cosa è successoLa Regione Piemonte ha inviato una lettera ai 18enni che è diventata famosa per l’enorme quantità di errori grammaticali tra verbi scritti male, femminili al posto di maschili e mancanza di apostrofi. virgilio.it

La lettera ai ragazzi piemontesi per la donazione di organi è piena di errori: scoppia il casoErrori nella lettera della Regione Piemonte ai neomaggiorenni: polemiche social, ma cresce l’interesse per la donazione. quotidianopiemontese.it

La lettera inviata dalla Regione #Piemonte ai ragazzi che compiono 18 anni è piena di errori di grammatica. Ora la scriva la #Littizzetto @chetempochefa x.com

La Stampa. . «E» (verbo essere) senza accento, idem per la «societa», mentre all’«emozione» manca l’apostrofo come a «C è». È imbarazzante la lettera zeppa di errori grammaticali che la Regione Piemonte – a firma «Il presidente della Regione Piemonte A - facebook.com facebook