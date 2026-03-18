In Piemonte lettera ai neodiciottenni piena di errori grammaticali imbarazzo della Regione | cosa è successo
In Piemonte, quasi 100.000 maggiorenni hanno ricevuto una lettera dalla Regione piena di errori grammaticali, creando imbarazzo tra le autorità regionali. La comunicazione, inviata ai neodiciottenni, contiene numerosi sbagli, suscitando sorpresa e critiche. Nessuna dichiarazione ufficiale spiega ancora come siano stati commessi gli errori o quali siano le responsabilità. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali.
La Regione Piemonte ha inviato una lettera ai 18enni che è diventata famosa per l’enorme quantità di errori grammaticali tra verbi scritti male, femminili al posto di maschili e mancanza di apostrofi. Il messaggio voleva promuovere il volontariato e la donazione di organi, sangue e midollo osseo. La colpa degli strafalcioni sarebbe del programma di impaginazione. Gli errori nella lettera ai 18enne della Regione Piemonte La Regione Piemonte e il programma di impaginazione L'obiettivo della lettera Gli errori nella lettera ai 18enne della Regione Piemonte La lettera è stata inviata a 95mila neodiciottenni piemontesi ed è a firma del “presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio”. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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La lettera inviata dalla Regione #Piemonte ai ragazzi che compiono 18 anni è piena di errori di grammatica. Ora la scriva la #Littizzetto @chetempochefa x.com
La Stampa. . «E» (verbo essere) senza accento, idem per la «societa», mentre all’«emozione» manca l’apostrofo come a «C è». È imbarazzante la lettera zeppa di errori grammaticali che la Regione Piemonte – a firma «Il presidente della Regione Piemonte A - facebook.com facebook