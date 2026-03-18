In memoria di Angelo Frieri medico simbolo dell’emergenza covid

Cinque anni fa si è spento il dottor Angelo Frieri, medico che ha lavorato durante l’emergenza covid. Era conosciuto come un professionista esemplare e un uomo di grande umanità. La sua morte ha suscitato dolore tra colleghi e familiari, che ricordano il suo impegno e la sua generosità. La sua figura rimane legata a momenti significativi della lotta contro la pandemia.

Tempo di lettura: 2 minuti “Cinque anni fa ci lasciava il dottor Angelo Frieri. Un figlio generoso d’Irpinia Un professionista esemplare Un uomo di straordinaria umanità”. E’ il ricordo dell’Asl Avellino dell’allora primario degli opspedali di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi, gestiti in prima linea in piena emergenza covid, prima di essere stroncato da un infarto. “H a fatto della sua professione una vera missione, mettendosi al servizio della comunità con dedizione, coraggio e spirito di sacrificio Il destino ha voluto che la sua scomparsa coincidesse con la Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia di.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - In memoria di Angelo Frieri, medico simbolo dell’emergenza covid Articoli correlati “Nonno Angelo”, Pamela D’Amico con Andrea Roncato per la Giornata nazionale in memoria delle vittime del CovidROMA – In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid-19, che si celebra mercoledì 18 marzo, il brano “Nonno... Mascherine pagate e mai arrivate: la truffa ai farmacisti nel pieno dell’emergenza CovidCe lo ricordiamo tutti quel 9 marzo 2020 quando l’allora premier Giuseppe Conte annunciava il lockdown a causa del Covid. Approfondimenti e contenuti su Angelo Frieri Cinque anni fa ci lasciava il dottor Angelo Frieri. Il ricordo dell'Asl AvellinoIl ricordo dell'Asl Avellino:Cinque anni fa ci lasciava il dottor Angelo FrieriUn figlio generoso d’IrpiniaUn professionista esemplareUn uomo di straordinaria umanitàHa fatto della sua professione un ... tusinatinitaly.it Il ricordo di Angelo Frieri. A cinque anni dalla scomparsa l’Asl rende omaggio al medico della comunitàIl 18 marzo non è più una data come le altre. È il giorno del silenzio, della memoria collettiva per le vittime della pandemia, ma per l’Irpinia è anche il giorno in cui, cinque anni fa, si spegneva i ... irpinianews.it