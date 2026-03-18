In Italia, tra il 1991 e il 2024, sono stati registrati 3.560 decessi di bambini causati da incidenti stradali. La Asaps ha pubblicato un rapporto che analizza questi dati e presenta il nuovo report

AGI - La sicurezza dei bambini sulle strade italiane non è ancora garantita. È l'allarme lanciato dall' Asaps con il suo primo Rapporto sugli incidenti stradali con minori di 14 anni (1991-2024) e con il nuovo report "Incidenti ai bambini 2025". L'analisi storica elaborata dall'Ufficio Studi dell'Associazione sostenitori e amici della polizia stradale mostra un dato impressionante: dal 1991 al 2024 hanno perso la vita sulle strade italiane 3.560 bambini, "un numero pari alla popolazione di un intero paese abitato solo da minori". Gli anni più tragici - 1991 (237 vittime), 1994 (208) e 1992 (193) - raccontano un'Italia che allora non aveva ancora imboccato la strada della prevenzione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - In Italia 3.560 bambini sono morti d'incidente stradale in 30 anni

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