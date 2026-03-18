I pensionati si trovano a dover affrontare lunghe attese e complicazioni nel tentativo di ricevere documenti e informazioni, spesso a causa di processi digitali poco chiari. Una pensionata racconta di dover tornare più volte al Patronato per completare operazioni come il ritiro di documenti o il pagamento di multe, spesso con costi e passaggi aggiuntivi. La difficoltà nel capire le procedure digitali crea frustrazione tra gli utenti più anziani.

"Guardi qua, devo ritirare documenti per mio marito che sta poco bene, e non basta andare al Caf, devo avere anche la sua delega, così torno a casa, rifaccio la fila e pago 1,40 euro al patronato per scoprire che devo pagare una multa che bastava spedire a casa. E’ pazzesco". A parlare è S.M., una giovane mamma, mica un’anziana, vittima del Send (Servizio notifiche digitali): "Provate voi ad avvicinare il telefonino al Qr Code, inquadrate, cercate il documento e se non siete abilitato non si procede. E andate al Caf, ne vedrete delle belle, il sistema di accreditamento fa perdere un sacco di tempo anche all’operatore, con la fila dietro che protesta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In balìa delle notifiche digitali. L’odissea dei pensionati in fila: "QR Co’? Non ci capiamo niente"

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