Il settore delle imprese si trova ad affrontare un contesto geopolitico complesso, con sfide che richiedono attenzione e adattamenti. Iuvinale, rappresentante di Ey, ha dichiarato che le aziende sono impegnate nel mantenere la stabilità delle regole fiscali nonostante le turbolenze internazionali. L’attenzione si concentra sulle strategie messe in atto per garantire continuità e conformità in un clima di crescente incertezza.

Roma, 18 mar. (AdnkronosLabitalia) - “Il contesto geopolitico è complesso e la difficoltà di andare avanti nella cooperazione fiscale internazionale è evidente e tangibile, sia perché in ambito Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ci sono difficoltà a produrre modifiche al commentario Ocse e arrivare a degli accordi, sia perchè ci sono anche altri fori che si sono affacciati, per esempio le Nazioni Unite, che creano ulteriori rischi di frammentazione e duplicazione di standard. In questo senso noi, come Italia, ci siamo orientati in questa fase difficile nel cercare di mantenere il più possibile la stabilità delle regole fiscali, la certezza, quindi, per le imprese che devono investire oltre confine”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese, Iuvinale (Ey): "Contesto geopolitico complesso, al lavoro per mantenere stabilità regole fiscali"

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