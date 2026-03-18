Sono stati presentati i dati ufficiali sull’impatto economico del turismo a Siena, basati su analisi di fonti come Banca d’Italia, Istat, Irpet e DataAppeal. Le cifre mostrano come le iniziative del Comune nel fine anno abbiano inciso sull’economia locale. La relazione evidenzia chiaramente i risultati ottenuti, senza formulare giudizi o conclusioni, e si rivolge a chi desidera conoscere i numeri reali del settore.

"I numeri che abbiamo dato per raccontare l’impatto economico in città delle iniziative che il Comune ha fatto nel fine anno sono frutto di un’analisi dei dati forniti da Banca d’Italia, Istat, Irpet, Istat e DataAppeal". La precisazione del dirigente comunale Roberto Barbetti non è estemporanea ma risponde a chi ha messo in discussione l’autenticità dei dati presentati qualche giorno fa. Perché quando si dice che le ricadute nel periodo natalizio sono state di circa 30 milioni di euro ci sono i soliti ’malpensanti’ che vedono - dietro queste cifra - chissà quali magheggi frutto dell’ Intelligenza Artificiale. Ecco che Barbetti sgombera il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Impatto economico del turismo: "Ecco tutti i dati, sono ufficiali. Siena ce la può fare: svegliamoci"

Articoli correlati

Milano-Cortina 2026, i primi dati sull’impatto economico dei Giochi sono positiviI primi numeri sull’impatto economico di Milano-Cortina 2026 arrivano dai pagamenti elettronici.

Cresce il turismo in Italia, a gennaio +6,07% di presenze: l’impatto economico e lavorativoL’inizio del 2026 si apre con un segnale chiaro e incoraggiante per l’economia turistica italiana.

Una selezione di notizie su Impatto economico

Temi più discussi: Impatto economico del turismo: Ecco tutti i dati, sono ufficiali. Siena ce la può fare: svegliamoci; Così la montagna vive grazie all’effetto moltiplicatore del turismo invernale; Guerra Iran e turismo, cancellazioni e perdite a causa del conflitto: impatto sul settore; Siena: turismo in crescita; +5,4% presenze turistiche e 29 milioni di euro di impatto economico . Dal 25 aprile al 2 maggio parte il calendario di iniziative Siena Incanta: la storia scorre, l’arte fiorisce. Sindaco Fabio: Prosegue il progetto di promozione della no.

Impatto economico del turismo: Ecco tutti i dati, sono ufficiali. Siena ce la può fare: svegliamociIl dirigente Roberto Barbetti è fiero dei risultati raggiunti nel periodo natalizio e di fine anno Si tratta di una ’macchina’ importante per il tessuto della nostra città. Va guidata bene. lanazione.it

Guerra Iran e turismo, cancellazioni e perdite a causa del conflitto: impatto sul settoreLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran e turismo, cancellazioni e perdite a causa del conflitto: impatto sul settore ... tg24.sky.it

Dall’inizio dell’anno, le quotazioni del gasolio hanno registrato un aumento vicino al 25%, con un impatto economico che per le imprese si traduce in maggiori costi stimati in oltre 30 milioni di euro al mese - facebook.com facebook

Guerra in #medioriente: ecco l'impatto economico sulla filiera agroalimentare. In diretta da uno storico pastificio pugliese #Mattino5 x.com