Immobile non dimentica la Lazio | Sono davvero felice di quello che ho fatto Fin quando c’è la fiammella accesa vado avanti!

Ciro Immobile, attaccante del Paris FC, ha parlato della sua esperienza alla Lazio, esprimendo soddisfazione per il passato e la volontà di continuare a giocare finché la passione lo spingerà. Ha ricordato i momenti trascorsi nel club romano, sottolineando di essere felice di ciò che ha fatto in quella fase della sua carriera. Le sue parole riflettono il legame con i tempi trascorsi in Italia.

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