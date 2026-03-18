Immigrati infetti lasciati liberi di proposito

Da laverita.info 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ravenna sono emerse accuse di medici che, nonostante fossero a conoscenza di condizioni come tubercolosi e scabbia tra alcuni clandestini, hanno rilasciato certificati medici che li dichiarano inidonei ai centri di rimpatrio. Questa decisione avrebbe consentito a persone infette di restare libere, mettendo a rischio la salute pubblica. Lo scandalo riguarda la gestione di questi certificati e il ruolo dei professionisti coinvolti.

Lo scandalo dei certificati medici anti-Cpr a Ravenna si allarga ancora: alcuni dottori ideologizzati, pur consci di patologie tipo Tbc o scabbia fra i clandestini, li avrebbero bollati come «inidonei» ai centri di rimpatrio mettendo a rischio la collettività. Scabbia e tubercolosi. La prima passa da pelle a pelle, basta un contatto. La seconda viaggia nell’aria, con un colpo di tosse o un po’ di saliva. Patologie che i medici del reparto di malattie infettive del Santa Maria delle Croci di Ravenna conoscevano bene. Tanto da diagnosticarle ai clandestini che Prefettura e Questura hanno tentato di espellere dal territorio italiano perché considerati pericolosi, ma che grazie ai certificati di inidoneità al trattenimento in un centro per il rimpatrio erano liberi di contagiare. 🔗 Leggi su Laverita.info

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