Immigrati infetti lasciati liberi di proposito

A Ravenna sono emerse accuse di medici che, nonostante fossero a conoscenza di condizioni come tubercolosi e scabbia tra alcuni clandestini, hanno rilasciato certificati medici che li dichiarano inidonei ai centri di rimpatrio. Questa decisione avrebbe consentito a persone infette di restare libere, mettendo a rischio la salute pubblica. Lo scandalo riguarda la gestione di questi certificati e il ruolo dei professionisti coinvolti.

Lo scandalo dei certificati medici anti-Cpr a Ravenna si allarga ancora: alcuni dottori ideologizzati, pur consci di patologie tipo Tbc o scabbia fra i clandestini, li avrebbero bollati come «inidonei» ai centri di rimpatrio mettendo a rischio la collettività. Scabbia e tubercolosi. La prima passa da pelle a pelle, basta un contatto. La seconda viaggia nell’aria, con un colpo di tosse o un po’ di saliva. Patologie che i medici del reparto di malattie infettive del Santa Maria delle Croci di Ravenna conoscevano bene. Tanto da diagnosticarle ai clandestini che Prefettura e Questura hanno tentato di espellere dal territorio italiano perché considerati pericolosi, ma che grazie ai certificati di inidoneità al trattenimento in un centro per il rimpatrio erano liberi di contagiare. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Immigrati infetti lasciati liberi di proposito Articoli correlati Immigrati criminali non espulsi e liberi di uccidere: la giustizia italiana piegata al politicamente correttoRoma, 14 gen – Gli omicidi di Pamela Mastropietro, Desirèe Mariottini, Iris Setti, Franca Marasco, Rossella Nappini, Antonia D’Amico, Hui Zhou,... Ancora sull’Onda – Episodio 2: Liberi liberiAncora sull’Onda è l’esito, in quattro puntate, di una prova finale che non serviva solo, al giovane Mattia Lucchini di UniBg OnAir, per laurearsi in... This EU Investor chose Paraguay for BLUE GOLD