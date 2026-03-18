Imbratta con la sua firma la stele con la poesia di Primo Levi nella Loggia dei Mercanti | denunciato a 24 anni

Un giovane di 24 anni è stato denunciato dopo aver imbrattato con una bomboletta spray la stele con la poesia di Primo Levi nella Loggia dei Mercanti. Durante gli atti di vandalismo, ha scritto la sua firma su diversi edifici storici di Milano, tra cui anche la Loggia degli Osii. Le autorità hanno identificato e segnalato l’autore del gesto.

Milano, 18 marzo 2026 – Con la bomboletta spray “firmava” edifici di valore storico altissimo. Non parliamo di opere d’arte ma di un più prosaico imbrattamento, che aveva colpito la Loggia dei Mercanti, la Loggia degli Osii e altri luoghi di Milano. Adesso gli agenti della Polizia Locale sono arrivati a un nome. I ghisa infatti hanno identificato il presunto autore dell’imbrattamento della stele commemorativa con la poesia di Primo Levi situata alla Loggia dei Mercanti. Un episodio che risale allo scorso 4 marzo, quando il personale del Comando Territoriale 1, durante un servizio di controllo nella zona, aveva notato che la stele era stata vandalizzata con vernice spray di colore marrone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Imbratta con la sua “firma” la stele con la poesia di Primo Levi nella Loggia dei Mercanti: denunciato a 24 anni Articoli correlati Primo Levi: le lettere ai tedeschi. Uno scrittore e la sua eredità moraleGiorno della Memoria, conferenza Unife sull’eredità di Primo Levi nel suo dialogo epistolare con i lettori tedeschi. Imbratta il palazzo dell’Intendenza di Finanza con una bomboletta spray. DenunciatoProseguono i controlli della polizia di Stato nell'ambito dell'ampia operazione “Alto impatto”.