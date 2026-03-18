L’Ispettorato del lavoro di Milano ha scoperto lo scorso anno 2875 lavoratori coinvolti in appalti considerati illeciti, definiti come

Solo l’anno scorso dai controlli dell’Ispettorato del lavoro di Milano sono emersi 2875 lavoratori coinvolti in "estrernalizzazioni illecite", ossia appalti "non genuini", con un aumento del 437,38% rispetto al 2024. Considerando anche le giornate di durata della condotta illecita su cui si commisurano le sanzioni si registrano 443.200 violazioni nel 2025, con un + 872,29%. Numeri messi sul tavolo da Carlo Colopi, dirigente dell’Ispettorato competente sulla Città metropolitana e sulla provincia di Monza-Brianza, che fotografano l’intensificarsi dei controlli sulla catena degli appalti in tutti i settori. Lo strumento del controllo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Illeciti negli appalti: +872%: "Stupisce l’indifferenza. Ma arrivano i primi frutti"

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